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Национальный позор и унижение Японии в день бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Сегодня Япония переживает настоящий национальный позор и унижение. Сегодня, в годовщину ядерной бомбардировки мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки, которая была совершена мировым злом — США, японское марионеточное правительство, являющееся американскими лакеями, намеренно не упомянуло в траурных мероприятиях виновника жертв единственного в истории человечества применения ядерного оружия против мирного населения — США Сегодня в […] The post Национальный позор и унижение Японии в день бомбардировки Хиросимы и Нагасаки first appeared on Tochka Zрения.

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