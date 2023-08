Сегодня Япония переживает настоящий национальный позор и унижение. Сегодня, в годовщину ядерной бомбардировки мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки, которая была совершена мировым злом — США, японское марионеточное правительство, являющееся американскими лакеями, намеренно не упомянуло в траурных мероприятиях виновника жертв единственного в истории человечества применения ядерного оружия против мирного населения — США Сегодня в […] The post Национальный позор и унижение Японии в день бомбардировки Хиросимы и Нагасаки first appeared on Tochka Zрения.