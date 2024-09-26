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Американцев уличили в строительстве тайной базы возле России

Американцев уличили в строительстве тайной базы возле России

США восстанавливают военную базу в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике.США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio.

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