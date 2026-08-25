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Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

В 2026 году рождаемость впервые в истории опустилась ниже уровня воспроизводства населения. Об этом говорится в исследовании профессора Пенсильванского университета Хесуса Фернандеса-Вильяверде »Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World».

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