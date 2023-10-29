В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы

Несколько взрывов прогремели в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории, как обычно, объяснила источником звуков работу средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.
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