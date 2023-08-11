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Холанд набрал 10 очков в Fantasy АПЛ: самый популярный игрок и капитан сезона сделал дубль. У Родри – 12 баллов

Холанд набрал 10 очков в Fantasy АПЛ: самый популярный игрок и капитан сезона сделал дубль. У Родри – 12 баллов

Холанд набрал 10 очков в стартовавшем фэнтези-турнире АПЛ: получил два бонуса по 4 очка за каждый гол, а также 2 балла за 60+ минут на поле.

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