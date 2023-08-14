Ни мира, ни войны. Тревожное перемирие после Зборова

Юзеф Бранд. «Возвращение победителей» Зборовский мир Зборовский мир был большой победой русского народа (Как крымский хан Ислам-Гирей спас польскую армию от полного уничтожения).
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