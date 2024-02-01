«Челси» отдал Андрея Сантоса «Страсбуру» в аренду

Капитан Бразилии U23 перешел в «Страсбур» до конца сезона. Он присоединится к новой команде в середине месяца, когда вернется из сборной, и станет 11-м бразильцем в истории французского клуба.
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