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Кэйн о критике: «С нетерпением жду, когда решу поделиться «своими правдами», но мои слова будут подкреплены фактами, документами и настоящей правдой. Есть масса со множеством имен»

Эвандер Кэйн отреагировал на критику со стороны экс-форварда « Сан-Хосе » Кертиса Габриэля. «Я с нетерпением жду того дня, когда решу поделиться «своими правдами».

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