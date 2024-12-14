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Будут ли россияне с почтой Gmail лишены доступа к Госуслугам?

Будут ли россияне с почтой Gmail лишены доступа к Госуслугам?

Будут ли россияне с почтой Gmail лишены доступа к Госуслугам? Ирэн ОрлонскаяВ ответ на беспокойства граждан о возможном отключении их аккаунтов на Gmail от «Госуслуг», министр цифрового развития Максим Шадаев сообщил, что таких планов нет.

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