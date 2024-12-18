Лорак близка к срыву в канун Нового года: «Хватит уже терпеть!»

Певица уже решила, чем займется в начале 2025 года. Ани Лорак Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАни Лорак, как и другие звезды, не успевает отдыхать между новогодними съемками, концертами и выступлениями на корпоративах.
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