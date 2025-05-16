Стартовал региональный этап игры «Зарница 2.0» На базе лагеря «Авангард» 60 команд пройдут испытания по военизированным специальностям, а также сыграют в большую военно-тактическую игру.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Стартовал региональный этап игры «Зарница 2.0» На базе лагеря «Авангард» 60 команд пройдут испытания по военизированным специальностям, а также сыграют в большую военно-тактическую игру.