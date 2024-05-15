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Китай

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Раздуваемая США тема т.н. "избыточных производственных мощностей" главным образом используется для подрыва сильных отраслей других стран -- МИД КНР

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты используют тему так называемых "избыточных производственных мощностей" преимущественно для того, чтобы подорвать сильные отрасли других стран, придерживаться протекционизма и попирать рыночные принципы и правила международной торговли под предлогом обеспечения "честной конкуренции".

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