Билл Симмонс: «Тратим столько времени на Матч звезд, а игра всегда отстой»

Журналист считает, что событие не оправдывает то внимание, которое ему уделяется. «Забавно, что мы тратим так много времени на стартовые пятерки Матча звезд, резервистов и обсуждение тех, кого несправедливо не взяли, а потом наступает сама игра, которая всегда превращается в отстой», – написал Симмонс в социальных сетях.