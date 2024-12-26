Путин назвал поддержку семей приоритетом в России

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. В своем обращении к участникам мероприятия, посвященного подведению итогов Года семьи, президент России Владимир Путин отметил, что улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей являются ключевыми задачами для всего общества.