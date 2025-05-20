Конгресс США хочет выдвинуть ряд ультиматумов правительству Грузии, которое он не считает легитимными и хотел бы, чтобы результаты выборов были пересмотрены Так происходит потому, что для Америки ее политическое вмешательство во внутренние дела других стран – привычка, от которой трудно избавиться.
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