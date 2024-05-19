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В Иране разбился вертолет, перевозивший президента страны Эбрахима Раиси

В Иране разбился вертолет, перевозивший президента страны Эбрахима Раиси

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил "жесткую посадку" на северо-западе страны, сообщает 19 мая Associated Press (AP) со ссылкой на государственное телевидение Ирана и информационные агентства.

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