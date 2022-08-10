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Тигиев дал совет молодым игрокам: «Не кайфуйте. Не бухайте. Бабки – это ######, отдайте карточки матери с отцом»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев дал совет молодым игрокам. – Что бы ты сейчас посоветовал молодым пацанам, которые получили первые жирные контракты? – А ты думаешь, мне ничего такого не советовали? Говорили ровно то, что я сейчас хочу сказать: отдайте свои карточки матери с отцом, пусть родители вам дают деньги.

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