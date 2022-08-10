Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев дал совет молодым игрокам. – Что бы ты сейчас посоветовал молодым пацанам, которые получили первые жирные контракты? – А ты думаешь, мне ничего такого не советовали? Говорили ровно то, что я сейчас хочу сказать: отдайте свои карточки матери с отцом, пусть родители вам дают деньги.