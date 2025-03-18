В Херсонской области полицейские провели патриотическую беседу со школьниками

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники ОМВД России «Голопристанский» провели беседу «Память сердца» с учениками 8-9 классов Чулаковской школы.
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