Шадаев: Минцифры РФ готово к запуску сервиса по проверке россиянами SIM-карт

Министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике сообщил, что Минцифры готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на платформе "Госуслуги", который позволит гражданам РФ проверять все SIM-карты, зарегистрированные на их имя.