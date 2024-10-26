Галкина* уличили в сомнительных действиях с билетами на концерты в США

Иноагент хитрит при продаже билетов, уверен организатор.В США продолжается гастрольный тур Максима Галкина*, при этом билеты на выступления иноагента не пользуются большой популярностью среди жителей Америки.
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