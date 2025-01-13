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Царьград

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В Самаре на улицах решили оставить фигурки шиншиг-летунов, вызвавших неоднозначную реакцию у горожан

В Самаре на улицах решили оставить фигурки шиншиг-летунов, вызвавших неоднозначную реакцию у горожан

Не всем понравилось современное искусство.В Самаре продолжается обсуждение установки 27 бронзовых фигурок шишиг-летунов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

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