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Энтони Эдвардс – о болельщиках в Мемфисе: «Они говорят много гадостей. Дети хуже всех. Это весело»

Форвард «Тимбервулвс» Энтони Эдвардс после гостевой победы над «Гризлис» в первом матче серии первого раунда плей-офф (130:117, 1-0) ответил, почему он так любит играть в Мемфисе.

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