Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантов из России будут высылать в 24 часа: Новые правила

Мигрантов из России будут высылать в 24 часа: Новые правила

   Ещё одна веха в создании новой миграционной политики России преодолена.

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Комментарии
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Юрий Белов
1001е новое правило ! А воз (мирант) - и ныне там ! (то есть - тут !) Гнать на хрен из Страны ВСЕХ понаехавших первобытных кавказоазиатов ! Не взирая на купленные паспорта/гражданства РФ !
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
будет справедливо мигрантов вместе с депутатами выслать к им на родину. без всяких законов которые не работают в стране. они их столько напринимали что не знают ни счета ни когда принимали и работают они или нет. ляпнул один подняли руки все. а за что голосуют со сна  не разобрать. дума это ненужный хлам в стране. дом престарелых.
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1 м.
людмила пригарина
Согласна. Слишком много необходимых России денег уходит на содержание одних и других.
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1 м.