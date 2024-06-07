Хамовники остаются самыми популярными на рынке элитной «вторички»

Аналитики Kalinka Ecosystem подвели итоги 1 квартала на вторичном рынке недвижимости Москвы. По данным Росреестра, за 1 квартал 2024 года в целом на рынке вторичной недвижимости Москвы было зафиксировано 30,2 тыс.
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