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История одной песни: Ottawan, «D.I.S.C.O.», 1980

История одной песни: Ottawan, «D.I.S.C.O.», 1980

Объясняем, при чем здесь Daft Punk и J-Pop. Любовь советского человека к евродиско воистину не знала никаких границ: Arabesque или Ottawan в наших краях гремели многократно громче и сотрясали танцполы мощнее, чем Майкл Джексон или Мадонна какая-нибудь.

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