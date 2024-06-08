Рассел выиграл драматичную квалификацию в Монреале, Леклер, Сайнс и Перес вне топ-10

Рассел выиграл драматичную квалификацию в Монреале, Леклер, Сайнс и Перес вне топ-10LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел завоевал третий в карьере поул, победив в драматичной и непредсказуемой квалификации Гран При Канады.
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