Рассел выиграл драматичную квалификацию в Монреале, Леклер, Сайнс и Перес вне топ-10

Рассел выиграл драматичную квалификацию в Монреале, Леклер, Сайнс и Перес вне топ-10LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел завоевал третий в карьере поул, победив в драматичной и непредсказуемой квалификации Гран При Канады.