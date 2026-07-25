16 ярких историй о праздниках, от которых веет душевностью, теплом и легкой ноткой неожиданности

С самого детства все мы обожаем праздники. Дни рождения, Новый год, шумные торжества и свадьбы — все это повод для того, чтобы еще раз напомнить близким, как мы их любим, и порадовать трогательными подарками.
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