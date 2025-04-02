В Иркутской области крушение самолета оставило без электричества 210 домов

210 домов и 3 социальных учреждения остались без электричества вследствие крушения самолета самолет Ту-22М3 в Приангарье, 2 апреля сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
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