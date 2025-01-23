Спортсмены клуба «Тонус» комплексного центра обслуживания населения Каменска-Уральского готовятся к участию в областном турнире по футболу на электроколясках.
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Спортсмены клуба «Тонус» комплексного центра обслуживания населения Каменска-Уральского готовятся к участию в областном турнире по футболу на электроколясках.
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