США и часть ЕС в СБ ООН назвали Минск виновным в кризисе с мигрантами

Гари Гарин

А кто виноват в ситуации? Это же Беларусь выдала туристические визы, зная кто и для чего полетит в Беларусь. Польша не пригла-шала этих людей, а граница служит для того, чтобы оградить страну от нежелательных элементов. Если Польша примет эти толпы мигрантов, значит создасться прецедент, что толпой можно сметать границы и навязывать свою волю. Так эти люди и будут себя вести в той стране, в которую попадут. Примеры этого уже есть. Вопрос второй, вмешательство США и ЕС в дела других стран, особенно таких специфичных, как Ближний Восток, в Африка, разрушение их государственности и попытка навязать свои цен-ности, которые для них вовсе не ценности, привели к массовой миграции, а лояльное законодательство Германии спровоци-ровало массовый поток именно в эту страну, где можно жить только на пособие. Теперь туда стремятся и вовсе не обездолен-ные, а вполне обеспеченные люди, от безделья создают мафиоз-ные кланы, преступные группировки, торгуют наркотиками и проч. Но только не работают. С массовой миграцией пора кончать законодательными мерами, иначе это приведет в недалеком будущем к катаклизмам мирового масштаба.