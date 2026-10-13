Иран потребовал у Великобритании доказательств обвинений по инциденту у авиабазы

МИД Исламской республики вызвал посла Хьюго Шортера и потребовал от Лондона обосновать причастность Ирана к инциденту у базы Фэрфорд, говорится в пресс-релизе ведомства.
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