В районе Бангламунг города Паттайя полиция задержала нетрезвого российского туриста у входа в сетевой минимаркет Tops Daily.
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