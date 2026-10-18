В Олонце прошел необычный тренинг, где предприниматели, самозанятые и будущие владельцы собственного дела получили уникальную возможность «поиграть» в бизнес и на практике освоить важные навыки.
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