Al Arabiya: ХАМАС заморозил переговоры с Израилем по возвращению пленных

Радикальное палестинское движения ХАМАС объявило о приостановке переговоров с Израилем по освобождению израильтян, захваченных боевиками 7 октября, после ликвидации в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури.
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