Почему на радио иногда слышны короткие электронные звуки

Радиоведущий рассказал, для чего в эфире иногда звучат короткие электронные сигналы. По его словам, это специальные DTMF-метки — звуковые коды, в которых зашифрованы команды для оборудования радиостанций.
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