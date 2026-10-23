Россия и НАТО могут воспользоваться каналом экстренной связи при возникновении такой необходимости. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
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