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В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для отдельных категорий граждан ввел в Иркутской области главный санитарный врач региона Михаил Лужнов 15 октября.

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