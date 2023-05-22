Диетолог Мойсенко рассказала о пользе и опасности рыбьего жира

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко, рассказала о пользе и противопоказаниях употребления рыбьего жира, богатого омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами.
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