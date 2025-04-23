Трамп раздражен несговорчивостью Зеленского и его заявлениями

Global Look Press/CNP/AdMedia Переговоры по Украине, которые 23 апреля планировались в Лондоне между главами МИД Британии, Франции, собственно Украины и США пошли по неожиданному сценарию – оказались сорваны и обернулись большой публичной перепалкой, очень похожей на ту, что была между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.