В МИД заявили, что Запад ищет новые возможности для переговоров с РФ по Украине

ТАСС/Максим Гучек/БелТА Представители стран Запада на полях заседаний Совета Безопасности ООН "зондируют почву", чтобы найти возможность для контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.