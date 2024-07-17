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В МИД заявили, что Запад ищет новые возможности для переговоров с РФ по Украине

В МИД заявили, что Запад ищет новые возможности для переговоров с РФ по Украине

ТАСС/Максим Гучек/БелТА Представители стран Запада на полях заседаний Совета Безопасности ООН "зондируют почву", чтобы найти возможность для контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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