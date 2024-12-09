Учёные смогли создать моющие средства и косметику из пластика

К разработке начали присматриваться производители средств гигиены.Учёные из США научились производить микрочастицы пластика из биоразлагаемых полимеров, чтобы впоследствии на их основе делать косметику, моющие средства и мыло.
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