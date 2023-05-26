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Медведев: для киевского режима предпочтителен «корейский сценарий» раздела Украины

Медведев: для киевского режима предпочтителен «корейский сценарий» раздела Украины

Для киевского режима «корейский сценарий» раздела Украины стал бы более предпочтительным, чем раздел по западным областям страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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