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Царьград

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SHOT: Москвича задержали на Шри-Ланке и депортировали через три дня

SHOT: Москвича задержали на Шри-Ланке и депортировали через три дня

На Шри-Ланке задержали 30-летнего москвича Вадима, обвинённого в ведении бизнеса. Он провёл три дня в миграционной тюрьме с агрессивным соседом.

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