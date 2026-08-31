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Татар-информ

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Оценки за поведение и запрет телефонов: что изменится в школах с 1 сентября

Оценки за поведение и запрет телефонов: что изменится в школах с 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Несколько изменений, которые затронут оценку поведения учеников, использование мобильных телефонов на уроках и изучение иностранных языков, вступит в силу в российских школах с 1 сентября.

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