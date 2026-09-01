Портативный «ветряк» заряжает телефон за 30 минут

Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор, который помещается в рюкзак и способен зарядить смартфон примерно за полчаса.
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