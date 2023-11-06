Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рекрут
    А кто такой затулин? и в чем поддавки?В России вынесли ...
  • Meerflieger
    Петров и Боширов поехали полюбоваться красотами Гааги... 🤔😃Судью МУС Серхио ...
  • Вовладар Даров
    Они просят помощи и тут же на границе воздвигают высокий забор! Где логика?))Чудес не бывает: ...

"Я извиняюсь": Иван Ургант признался в любви России вместе с Познером. И это угроза

"Я извиняюсь": Иван Ургант признался в любви России вместе с Познером. И это угроза

Иван Ургант долго молчал, но всё-таки сказал это: "Я извиняюсь". В Москве, правда, эти слова никто не услышит, потому что прозвучали они в далёком Дубае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Не может извиниться - видимо скотчем рот заклеили. Эрнст уже закидывает пробные шары - надеется вернуть всю эту гниль к кормушке.
Ответить
2 д.
Петр Кузнецов
я своими ушами слышал как Познер сказал: &quot;Я не люблю Россию. Я люблю Францию&quot;. Процитировал точно.
Ответить
2 д.
нб
надежда белугина
Если они занимались разрушением страны, зачем они нам с замками, долларами, лживыми извинениями? Если бы молча уехали, дело другое. Оторвались сами от &quot;родного дома&quot;. А предки учили: &quot;Не плюй в колодец...&quot; Они хоть когда-то их слушали? А врагов слушали и шли за ними.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх