"Я извиняюсь": Иван Ургант признался в любви России вместе с Познером. И это угроза

нб

надежда белугина

Если они занимались разрушением страны, зачем они нам с замками, долларами, лживыми извинениями? Если бы молча уехали, дело другое. Оторвались сами от "родного дома". А предки учили: "Не плюй в колодец..." Они хоть когда-то их слушали? А врагов слушали и шли за ними.