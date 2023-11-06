Иван Ургант долго молчал, но всё-таки сказал это: "Я извиняюсь". В Москве, правда, эти слова никто не услышит, потому что прозвучали они в далёком Дубае.
"Я извиняюсь": Иван Ургант признался в любви России вместе с Познером. И это угроза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Не может извиниться - видимо скотчем рот заклеили. Эрнст уже закидывает пробные шары - надеется вернуть всю эту гниль к кормушке.
Ответить
2 д.
Петр Кузнецов
я своими ушами слышал как Познер сказал: "Я не люблю Россию. Я люблю Францию". Процитировал точно.
Ответить
2 д.
нб
надежда белугина
Если они занимались разрушением страны, зачем они нам с замками, долларами, лживыми извинениями? Если бы молча уехали, дело другое. Оторвались сами от "родного дома". А предки учили: "Не плюй в колодец..." Они хоть когда-то их слушали? А врагов слушали и шли за ними.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии