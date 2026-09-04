Зубной имплант врос в глаз 60-летнему жителю Татарстана

В Татарстане 60-летний мужчина более месяца носил вросший в глаз зубной имплант. Врачи Нижнекамской больницы аккуратно извлекли стоматологический штифт, который провалился сквозь тонкую костную стенку пазухи, не повредив при этом глазницу.
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