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Царьград

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Зубной имплант врос в глаз 60-летнему жителю Татарстана

Зубной имплант врос в глаз 60-летнему жителю Татарстана

В Татарстане 60-летний мужчина более месяца носил вросший в глаз зубной имплант. Врачи Нижнекамской больницы аккуратно извлекли стоматологический штифт, который провалился сквозь тонкую костную стенку пазухи, не повредив при этом глазницу.

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