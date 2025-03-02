Samsung вышла на новый уровень программной поддержки: представлен Galaxy A26, и ему гарантированы 6 лет обновлений

Вместе с Galaxy A56 компания Samsung сегодня представила смартфон подешевле — Galaxy A26. Он, как и старший брат, получил защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, а также большой экран OLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.
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