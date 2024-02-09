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Могущество России прирастать будет Донбассом

Могущество России прирастать будет Донбассом

Западный клондайк Освобожденные в ходе спецоперации регионы относятся к числу наиболее высокоразвитых на всем постсоветском пространстве.

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