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Власти Читы предупредили жителей ГРЭС об ухудшении холодной воды

Власти Читы предупредили жителей ГРЭС об ухудшении холодной воды

Чиновники призывают жителей ГРЭС ни пить холодную воду из-за ее ухудшения.Начиная с сегодняшнего дня, 9 октября, коммунальщики приступают к ремонту труб в поселке ГРЭС.

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